Aislinn Derbez y su fuerte discusión con Mauricio Ochmann que confirmaba su crisis

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann aunque anunciaron su separación, continúan viviendo juntos con su hija Kai. Sin embargo, filtraron un vídeo donde demuestran los inconvenientes que existía durante su crisis matrimonial.

Los actores sorprendieron hace una semana a sus seguidores con un comunicado en sus cuenta de Instagram sobre el fin de su romance.

Pero los intérpretes acordaron vivir bajo el mismo techo por el bienestar emocional de su pequeña. Lo que ha llamado la atención, es una grabación donde comprueba cómo fue la convivencia de la actriz y Ochmann durante los últimos meses, no siendo la mejor.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, fuerte discusión

El matrimonio de los jóvenes hace meses no estaba pasando por un buen momento, por eso decidieron darse un tiempo.

Lo que asombró fue la difusión de un vídeo que descubrieron sus fanáticos en Instagram donde se los veía "discutiendo", donde la intérprete de 'Elena' de la Casa de las flores lucía molesta con el actor.

En las imágenes, la artista intenta terminar de empacar las cosas para irse de vacaciones y Mauricio, la apura. No obstante, la crítica no fue bien recibida y ella dijo: “pues sí, nunca acabo, ay por dios, tu siempre me estás molestando”.

Derbez estaba muy estresada con la situación y le pidió al mexicano que por favor la dejara en paz y que no le haga más preguntas. La comunicación entre ellos ya quedaba registrado ante el lente de la cámara.

A pesar de las evidencias, Aislinn Derbez no se ha pronunciado al respecto y se muestra muy tranquila en sus redes sociales disfrutando de su familia.