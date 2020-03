¿Aislinn Derbez se convertirá en madre por segunda vez?

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann han estado en medio de una ola de rumores sobre una posible separación, llegando a desmentir hace unos días esta versión.

Aunque una revista comentó una crisis matrimonial entre los jóvenes, lo cierto es que tienen una linda niña que podría tener otro hermanito, ¿qué comentó la actriz ante un segundo embarazo?

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

Los actores han demostrado durante los últimos años de su romance ser una pareja sólida que ha sabido mantener su complicidad siempre en busca de viajes y aventuras acompañados de su primogénita.

A pesar de ello, por medio de sus redes sociales se evidenció un distanciamiento entre los mexicanos al dejar de dedicarse mensajes tiernos como solían hacerlo, así como publicar imágenes donde ya no lucían su anillo de compromiso en sus imágenes de Instagram.

Lo cierto es que en la última entrevista que concedió la hija de Eugenio Derbez confesó algunos detalles de su vida personal y negó estar peleada con su esposo quien le había deseado suerte por ser la presentadora de los Spotify Awards.

¿Aislinn Derbez tendrá otro hijo?

De acuerdo a su manifestación al ser consultada por la llegada de otro integrante en su familia, negó que esté en sus planes convertirse de nuevo en mamá.

Pues, la joven desea volver actuar y continuar con su crecimiento profesional que ha dejado por el momento en stand by, por su faceta de madre.

“Ay, no. Ahorita como que necesito recuperarme, estoy disfrutando el tiempo con mi bebé, tengo muchas ganas de volver a trabajar, ahora sí que al que le ha tocado trabajar es a Mauricio, yo sí he estado bastante de mamá en la casa, entonces sí tengo muchas ganas ahorita de empezar a trabajar”.

Hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

La pequeña hace unas semanas cumplió cinco añitos y Aislinn Derbez suele conmover con sus reflexivos mensajes en redes al ver cómo va creciendo su niña.

"La personita que me ha obligado a ahondar profundamente en mi pasado para resolver y no seguir repitiendo todo aquello que ya no quiero en mi vida.Quien me ha ayudado a confrontar todo aquello que me apanicaba y darme cuenta que no era tan grave como yo me imaginaba. Ella, quien me ha llevado a lugares desconocidos de mi misma, de donde sale una fuerza y un amor que no sabía que tenía".

¿Cuantos años tiene Aislinn Derbez?

La intérprete tiene 32 años y es una empresaria que fomenta la cultura de su país a través de joyas que suele lucir como modelo desde su plataforma digital.