Karen Schwarz a Christian Domínguez y Pamela: "Ni un sol daba por su relación"

Christian Domínguez y Pamela Franco pasaron un incómodo momento ante las declaraciones de la conductora Karen Schwarz, quien no dudó en pronunciarse sobre el inicio de su polémica relación y las pocas esperanzas que les daba para que continúen juntos.

La pareja llegó hasta el programa de Latina para hablar sobre sus mejores momento y cómo han llevado su relación para que sea exitosa. En "Mujeres al mando", ambos comentaron sobre los momentos felices que están viviendo, hasta que de un momento a otro recibieron el comentario de la conductora.

Christian Domínguez desencajado con Karen Schwarz en vivo

Karen Schwarz no dudó en hablar sobre las expectativas que tenía sobre la relación de ambos personajes de la farándula, dejando en claro que no les daba esperanzas para que continúen juntos.

“Yo tengo que reconocer y ser honesta que cuando empezó la relación de ustedes, yo dije: Ay Christian tres años y nuevamente va, ni un sol daba. Tengo que reconocer que sí, pero la verdad es que nunca lo he visto así”, dejó en claro la esposa de Ezio Oliva.

Ante lo sucedido, Pamela Franco decidió no quedarse callada y respondió de forma tranquila. “Es normal, porque cada relación que empieza y más así tan rápido, (la gente) no apuesta”, afirmó la popular figura del espectáculos defendiendo su relación.

Christian Domínguez y Pamela Franco polémica relación

Como se recuerda, la pareja conformada por Christian Domínguez y Pamela Franco recibió duras críticas a raíz de su polémico inicio, ya que se dijo que fue a través de una infidelidad contra la popular "Chabelita".

Pamela Franco sufre por muerte de su madre

La cantante Pamela Franco aseguró que su pareja, Christian Domínguez, es una gran soporte para poder afrontar la reciente muerte de su madre.

“La verdad que hace poquito que he perdido a mi mamá, me he bloqueado con ese tema, pero le agradezco a Christian todo lo que ha hecho por mí”, manifestó Pamela en ‘América Hoy’.