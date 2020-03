Aracely Arámbula cumple 45 años y muestra sus radicales cambios en su rostro [VIDEO]

Aracely Arámbula desde joven se ganó un lugar en el mundo de los melodramas por su talento y belleza, cautivando al público con sus personajes de Televisa. Aunque se alejó durante varios años de la pantalla ha retomado su carrera con fuerza.

A su vez, la mexicana al cumplir 45 años nos deja un gran ejemplo como madre al no depender de un hombre (Luis Miguel) para ser feliz con sus hijos. A continuación te presentamos cómo la actriz nos presentó los radicales cambios en su rostro en Instagram.

Aracely Arámbula en Instagram

La artista desde su plataforma digital, agradeció el apoyo incondicional de sus seguidores que la halagan y acompañan durante todos momentos difíciles que enfrenta cuando recuerda a sus pequeños y a su padre.

“Gracias por todo su amor y por hacer este vídeo tan lindo de especiales momentos en mi vida”, expresó en su red social.

¿Cómo celebra Aracely Arámbula su cumpleaños?

Desde las redes sociales, la protagonista de "La Doña" compartió algunos hermosos detalles que recibió por un año más de vida, dedicando un emotivo mensaje a las personas que ama y sus seguidores por el apoyo incondicional.

"Gracias por todo su amor y por hacer este video Yam lindo de especiales momentos en mi vida. Agradezco a Dios por celebrar la vida y tener la oportunidad de cumplir mis sueños, seguir soñando como la soñadora piscis que soy. Gracias por todo su cariño, me llenan de alegría todos los días. LOS AMO".

A su vez, durante las historias de sus redes se pudo ver que un tierno regalo que recibió por parte de sus hijos quienes le enviaron unas flores y un pastel de cumpleaños.

Aracely Arámbula y su radical cambio en su rostro durante los últimos años

La famosa al ser intervenida por la prensa y es consultada por el padre de sus herederos, suele confirmar que no se arrepiente de nada, así el "Sol de México" no visite a sus menores.

Además, Aracely en una de sus publicaciones en Instagram, destacó cómo ha sido la transformación de su rostro mientras iba creciendo, mientras ahora sigue enamorando a sus fanáticos.

Aracely Arámbula y el conflicto con Luis Miguel

Al conocerse el conflicto entre los artistas, Aracely demandó al cantante para que cumpla la manutención mensual de sus hijos, así como lo pagos atrasados.

En una entrevista Al Rojo Vivo, la actriz le envió un mensaje a su exnovio. “No necesito estar pidiendo una pensión, mis hijos están económicamente muy bien, viven de mi trabajo. El tiempo no regresa, yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos. Conmigo no, es con ellos”.