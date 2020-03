Aislinn Derbez alza su voz por las mujeres: "Tenemos que luchar por ser escuchadas"

Aislinn Derbez famosa por ser hija del famosos comediante Eugenio Derbez se presentó en la premiación de los Spotify Awards acompañada de Danna Paola y Angélica Rivera, para enviar un reflexivo mensaje.

La famosa mexicana recalcó junto a sus compañeras, unas emotivas palabras ante los hechos de violencia que vive una mujer a diario.

Las artistas fueron las presentadoras de la noche donde hicieron una pausa a la gala para dirigirse al público y hablar de la ola de violencia contra la mujer.

El discurso inició con la joven cantante. “Es un momento muy importante donde las mujeres no tenemos, ni tendríamos qué competir, sino sentir felicidad por el éxito de las grandes mujeres. Todas las que están presentes hoy, las que trabajan y las que son amas de casa”.

"Creo que lo más importante es unirnos. Hoy hay muchas artistas que son las más escuchadas y son mujeres. Me fascina estar al lado de mujeres talentosas, bellas y muy queridas. Estamos conduciendo los Spotify Awards juntas y eso me hace sentir muy orgullosa. El feminismo no tiene que ser o tener una mala cara, puede ser una unión de géneros por la igualdad y el bienestar de todas las mujeres. Más amor y menos odio amigos”.

Aislinn Derbez y su poderoso mensaje ante la ola de violencia

Otra de las féminas que alzó su voz fue la intérprete quién pidió unión ante este complicado momento que está ocurriendo.

“Tenemos que luchar por ser vistas y por ser escuchadas. Dejar de normalizar la violencia de todo tipo. Bienvenidos todos los hombres que se suman a esta nueva visión del mundo femenino”.

Vídeo de Aislinn Derbez y Danna Paola hablando en los Spotify Awards