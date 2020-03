Roberto Palazuelos revela traición de su madre: "Está muerta para mí" [VIDEO]

Roberto Palazuelos conocido por ser uno de los villanos más recordados de exitosas producciones de Televisa, tuvo una infancia difícil que lo dejó marcado por estar expuesto a diferentes situaciones que ha generado no perdonar a su madre.

Por ello, el actor durante una entrevista se sinceró y contó detalles antes no expuesto por el dolor que le causa recordar, ya que la mujer que le dio la vida le hizo algo imperdonable.

¿Por qué Roberto Palazuelos no perdona a su madre?

El mexicano contó en el programa Confesiones que de niño fue raptado y llevado a Estados Unidos por su madre. Sin embargo, fue rescatado por su padre y abuelo, retornándolo a México mientras crecía en medio de una familia llena de conflictos.

"Yo perdoné a mi mamá, luego me hizo algo que me dolió muchísimo y que me hizo llorar dos días. Cuando terminé de recuperarme, dije: 'Esta es la última vez que yo te voy a permitir a ti que me lastimes y que toques mi corazón y que lastimes mi alma como lo acabas de hacer'".

Cuando el joven se hizo famoso por su talento, la mujer vendió información a una revista sobre la vida de su hijo. A su vez, luego de encontrarse con su madre su relación no fue la misma.

“Una revista le ofreció una lana y le sacó toda la historia de cómo me recupera mi abuelo, le tiró mal a mi tía Susana, habló mal de mi abuelo, dijo que yo era heredero de mi abuelo. Me puso en riesgo. Me dolió tanto que le hable a mi media hermana y le dije: ‘Dile a la señora que jamás en la vida me vuelva a buscar, está muerta para mí”.

Roberto Palazuelo en Instagram

A través de sus redes sociales, se ha podido observar que el artista destaca como madre a su tía Susana quien es hermana de su papá y se dedicó a cuidarlo. Además, no está interesado en volver a ver a su mamá.

“Para mí mi mamá es Susana y yo ya no estoy dispuesto a volver a acercarme y que me vuelva a lastimar porque es un punto dentro de mí que está muy vulnerable y que yo prefiero protegerlo”, sentenció.

