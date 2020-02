Filtran video de Ducelia Echevarría con voz totalmente diferente a la de ahora

La modelo y chica reality Ducelia Echevarría está en el ojo de la tormenta después de que se revelara un video en donde se le escucha una voz totalmente diferente a la de ahora.

En las imágenes se puede ver a una joven modelo de tan solo 19 añitos con una manera de hablar bastante distinta. Ducelia estaba participando en el Miss Perú representando al departamento de Pisco.

Actualmente la joven ha cambiado radicalmente su voz, lo que ha sorprendido a muchos.

El programa de espectáculos ‘Mujeres al Mando’ reveló que la modelo dijo que su voz no ha cambiado sino que estaba muy ‘temerosa’ por ser su primera aparición en televisión.

“Cuando uno inicia siempre es tranquilita, tímida, mi voz estaba toda temerosa porque era la primera vez que salía en un escenario frente a tanto público. Uno va pasando cosas malas también, ahora sé qué errores he cometido y así enseñarle a mi hija para que no los vuelva a cometer”, indicó.

“Que piense la gente lo que le da la gana, a mí no me importa, yo sé lo que he pasado en mi vida pasada, han sido épocas complicadas, hay gente que no merece explicaciones, al público le digo que saquen las conclusiones que quieran”, añadió.

¿Olinda Castañeda también ha cambiado de voz?

Otra de las modelos que ha tenido un radical cambio en su voz ha sido Olinda Castañeda, quien explicó que todo cambió por algunos productos que su expareja le dio.