Nacho es acusado de no pasar manutención a sus hijos y se defiende con fuerte mensaje

Luego que fuera presa de criticas e insultos por supuestamente no pasar manutención a sus hijos, Miguel Ignacio Mendoza, más conocido como Nacho, publicó un video con el fin de defenderse.

El cantante se mostró fastidiado ante los contantes ataques que viene recibiendo. Asimismo, se preguntó por qué tanta gente invierte su tiempo en hablar mal de los demás.

“Especulan que yo no le doy manutención a mis hijos, cuando económicamente cubro todo. Hablan que pedí deudas compartidas en el divorcio, cuando jamás he expuesto a la buena madre de mis hijos a deudas ni a responsabilidades que son mías. Nunca he sido así de irresponsable. Hablan que yo aceleré los papeles de divorcio, cuando todo se hizo en mutuo acuerdo y en paz con nuestros abogados”, indicó Nacho en Instagram.

“Ha sido una ola (las críticas) que no se detiene, y como sé que el chisme nos entretiene tanto, y más nos entretiene derrumbar reputaciones, entonces ya no voy a dejarlo pasar. Si Inger y yo estamos tranquilos y relajados con nuestras vidas, ¿por qué la gente quiere hacerlo ver diferente? ¿por qué sería más difíciles para ustedes que para nosotros?”, acotó.

Como se recuerda, Nacho y la madre de sus hijos tuvieron una relación de 5 años, en la que tuvieron 3 hijos.

“Somos felices, aunque les cueste entenderlo. Estamos y estaremos mejor, somos familia y siempre lo seremos. No deseamos nada malo para el otro, no estamos enemistados y con el favor de Dios nunca lo estaremos. Ella nunca me ha puesto trabas para ver a mis niños, buscarlos al colegio. Yo nunca iría en contra de sus decisiones como madre, porque lo ha hecho más que excelente. No existen los tiempos de visita pautado por abogados ni nada de los famosos que viven a diario”, acotó el artista.

“Ya dejen de querer abrir la cicatriz y por favor permitan que terminemos de sanar para seguir adelante como equipo. Tratando de darle la mejor crianza posible a nuestros hijos. Entiendo que no entiendan que sí se puede lograr: lo que hay en nuestros corazones, se aloja en nuestra mente y sale por nuestra boca”, concluyó.