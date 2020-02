Mon Laferte: “No se puede hacer una fiesta en medio de todas las injusticias sociales”

Mon Laferte no tiene miedo en expresar lo que piensa y no hace oídos sordos a las injusticias sociales, menos lo que pasa su país.

La cantante chilena estuvo en desacuerdo que se realice el famoso Festival Viña del Mar, cuando en su país se realizan protestas reclamando por las injusticias sociales y violaciones a los derechos humanos, e incluso puso en duda su asistencia.

Finalmente, Mon Laferte optó por presentarse en el Festival Viña del Mar 2020 y no dudó en dejar un mensaje potente ante la situación que pasa Chile.

"Cuando me dijeron que sí iba el festival, yo no sabía qué hacer, tenía mucho miedo. Pensé que tenía que cancelar. No se puede hacer una fiesta en medio de todas las injusticias sociales, violaciones a los derechos humanos. No se puede hacer un festival en medio de los estallidos. Otras personas me decían: ‘Tienes que ir a hacer la cagada’. Mucha gente me decía muchas cosas, todo el mundo me daba consejos y la verdad yo estaba pensando que hacer", dijo la intérprete de ‘Tu falta de querer’.

Pero esto no fue todo, ya que ella también se sumó al cántico de los asistentes, quienes protestaron contra los Carabineros de Chile: "El que no salta es paco".

Algunos de los videos que mostraban a Mon Laferte bailar el cántico de protesta fueron bloqueados por la “Municipalidad de Viña del Mar”.

Asimismo, la intérprete de ‘Mi buen amor’ recordó cuando se enteró que los Carabineros de Chile la citaron y la acusaron de un “delito”.

"Un día me enteré por redes sociales de un comunicado de prensa de Carabineros de Chile, en donde ellos me citaban a declarar por yo haber cometido un delito. Al principio pensé que era una broma y luego me di cuenta de que no era una broma. Desde ese instante, hasta antes de subirme a este escenario, yo tenía mucho miedo ¿Puede ser un delito expresar una opinión? Entonces yo pensaba muchas cosas, la gente me daba muchos consejos, pero yo solo dije en una entrevista una expresión", reveló Mon Laferte.

Mon Laferte regalará sus gaviotas de Viña del Mar 2020

La cantante chilena anunció que las dos Gaviotas que recibió en el Festival Viña del Mar 2020 las regalará y espera que no lo tomen como una ofensa.

“A modo significativo, yo voy a entregar mi Gaviota porque yo no quería venir a celebrar un festival(…)Se la voy a dar a alguien que las necesite, a una fundación, por si la quieren rifar o alguna cosa. No es que no quiera las gaviotas, porque el cariño ya me lo llevo. Yo las devolvería(…) Esto no es una ofensa, para nada, gracias por todo”, dijo Mon.