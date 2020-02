Alejandro Sanz: “Hasta que no haya una justicia social verdadera, las protestas van a seguir”

Alejandro Sanz es uno de los artistas que no se queda callado ante nada. Aunque no le gusta hablar demasiado, cuando se trata de las problemáticas, el cantante español alza su voz de protesta y no es indiferente a la realidad social.

El cantante español le dijo a Wapa.pe que es importante que los artistas se pronuncien sobre las problemáticas sociales y no hacerle oídos sordos a la realidad.

“Yo creo que en el mundo hay tantos frentes abiertos que uno debe escogerlos bien, esa es mi opinión personal. Pero es importante escoger unos buenos frentes para poder hacer una fuerza que sea significativa. Es decir, yo vengo muchos años luchando con el tema de cambio climático, con los niños, con Green Peace, con Save of Children, con Médicos sin Fronteras, voy haciendo un trabajo que poco a poco va dando sus frutos”, señaló el intérprete de ‘Mi persona favorita’.

“Luego hay todas las revueltas sociales que están ocurriendo en muchísimos países que son consecuencias de los que nosotros llamamos “injusticia social”. Hasta que no exista haya una justicia social verdadera, las protestas van a seguir. La gente no está cómoda y eso no hay manera de callarlo”, agregó.

“Es importante estar con la gente que necesita que se le acompañe y, sobre todo, intentar ser lo más justos posibles. La igualdad de oportunidades son fundamentales para tener una sociedad en paz”, concluyó Alejandro Sanz.

Cabe recordar que, el intérprete de ‘Amiga mía’ fue uno de los hispanohablantes más activos en criticar lo que sucede en Venezuela. Tan es así que en 2007 se ganó la prohibición de hacer un show en ese país, por ser uno de los mayores detractores del gobierno de Hugo Chávez.

Asimismo, en diciembre del 2019, Alejandro Sanz dio el discurso inaugural en la COP25 en Madrid, donde advirtió a los líderes sobre las problemáticas medioambientales. “Todos somos culpables y todos somos parte de la solución”, dijo el cantante español.

Alejandro Sanz llegó al Perú para iniciar #LaGira en Latinoamérica

Mañana 13 de febrero, Alejandro Sanz realizará un único concierto en Lima como parte de #LaGira, donde presentará sus grandes éxitos y los nuevos temas incluidos en #ELDISCO. Esta fecha se convierte en un día especial porque es una gran manera de celebrar el día del amor y la amistad.

La productora All Access confirmó hace algunos meses que Sanz iniciará su gira latinoamericana en Perú, para luego continuar con sus conciertos en Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Ecuador y Colombia. El cantautor, durante los meses de febrero y marzo, recorrerá 7 países con un enorme espectáculo concebido para grandes recintos.

Alejandro Sanz complacerá a sus fans peruanos con los temas más solicitados de su nuevo disco como “Mi persona favorita”, “El trato” y “No tengo nada”. Se espera también los clásicos e inolvidables de siempre como “Corazón partío”, “Lo Ves”, “Y ¿Si fuera ella?” y otros de sus grandes éxitos.