Josimar se casará con su nueva novia y afirma que boda con Gianella fue simbólica

El cantante de salsa Josimar acaba de hacer una revelación que dejó a muchos sorprendidos. El artista afirmó que la boda con suexpareja y madre de su hijo solo fue simbólica ya que no fue religiosa ni civil.

Recordemos que el pasado 14 de febrero Josimar se encontraba de gira por Europa, pero aprovechó para comprometerse con su pareja María Fernanda. El salsero afirmó que está pasando la etapa más feliz de su vida.

Lo que dejó sorprendidos a muchos fue que reveló que la boda con Gianella Ydoña fue un acto simbólico.

"Nunca me he casado, ni civil ni por la iglesia. Mi boda con Gianella fue simbólica porque no teníamos los papeles completos y el sacerdote nos dio su bendición con la salvedad de regularizar los documentos después, y esa es la verdad", indicó a Trome.

Sus fanáticos se quedaron asombrados con dicha afirmación, ya que todos vieron el videoclip del cantante con su esposa y parecía ser un acto religioso por todas las de la ‘ley’ pero parece que jamás llegaron a reunir los papeles solicitados.

Recordemos el videoclip de Josimar junto a Gianella Ydoña:

Otro de las sorpresas que nos trajo Josimar es que le regaló un anillo 'Versace Rotondo Medusa Gioia' a su futura esposa.