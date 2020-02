Chabelita sobre planes de matrimonio de Christian: “Que tenga perritos, que se case”

¿Ya lo superó? La bailarina y ahora integrante de ‘Esto es Guerra’, Isabel Acevedo también opinó sobre la situación de su expareja Christian Domínguez.

Recordemos que ‘el cumbiambero’ acaba de revelar que ya tiene planes de boda con Pamela Franco, integrante de Alma Bella y su excompañera de trabajo.

La pareja conversó con el programa de espectáculos ‘En Boca de Todos’ y anunció que su boda se dará en este 2020 y ya se están preparando para ‘encargar la cigüeña’ y traer un bebé a este mundo.

Tras esta declaración, Isabel Acevedo, también conocido como ‘La Chabelita’ expresó:

“Que sean felices, siempre lo he dicho. No hablo de él, estoy tranquila, enfocada en mis cosas, trabajando, estoy feliz. Estoy en otra, que tengan perritos, bebitos, que se casen, me da igual”.

Isabel también se atrevió a hablar cómo es que logró superar su ruptura:

“Tienes que pensar en ti, seguir adelante, pensar en tu familias y seres queridos”, resaltó.

Los conductores también aprovecharon para preguntarle sobre el tatuaje que se hizo con Christian, ya que él se lo acaba de borrar:

“No me lo he borrado. No hay ninguna inicial, además es súper doloroso. Me da igual, no le doy importancia”, finalizó.

Christian Domínguez terminó su relación con Isabel Acevedo tras el ampay que reveló Magaly Medina, en donde se le veía dándose un beso con Pamela Franco