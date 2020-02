Entrenador de Christian Domínguez es criticado tras inyectar "anabólicos" a su perrito

Los perros de la raza American Bully son tipo moloso, de tamaño mediano y originarios de Norteamérica. Uno de los amigos de cuatro de esta familia tiene como dueño a Mack Songhurst, entrenador de Christian Domínguez, quien fue cuestionado tras ver la fotografía de su mascota en una de las publicaciones de Rodrigo González en Instagram.

En el video que se volvió viral se ve al perro Rocko echado mientras que su humano le inyecta una sustancia que se desconocía luego de ver la publicación de Rodrigo González.

"Rocko está claro que si es el padre de la comida anabólicos de sobra será un mutante", mencionó Mack Songhurst en Instagram.

Este hecho sorprendió a muchos internautas y al mismo Rodrigo González quien lo describió como "subnormal".

Respuesta de Mack Songhurst sobre publicación de Rodrigo González

El entrenador de Christian Domínguez también utilizó su cuenta de Instagram para responder sobre las historias de 'Peluchín'.

"Mi perro es bicampeón mundial en su categoría no como hace ver ese tipo creo que no sabe nada de American Bulling o perros que compiten que tienen que estar bien alimentados y con vitaminas de calidad para ser campeones mundiales. Yo no crío Yorkis porque soy un culturista con un team de campeones nacionales".

"No se dejen engañar por alguien que ya no sabe ni qué hablar para vender humo. Rocko es un 3 en su categoría 2 en el mundo. Deberías averiguar antes postear mentiras", escribió Mack Sonhurst en Instagram.

Wapa, recuerda que si tienes mascotas, cualquier medicina o vitamina debe ser autorizado por un veterinario, sobre todo para cuidar la salud del animalito. ¡No te pierdas la fotogalería!