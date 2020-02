Mathías Brivio se realizaría vasectomía: “Es normal pero sí da miedo” [VIDEO]

El periodista y ex conductor de ‘Esto es Guerra’ Mathías Brivio dio una entrevista exclusiva a Reporte Semanal, ya que está a punto de estrenar el nuevo programa concurso ‘La Máscara’.

Durante la entrevista, Brivio reveló una afirmación que dejó sorprendidos a muchos, ya que es una decisión bastante difícil.

Mathías se dio el tiempo para presentar a uno de sus hijos y resaltó que son lo mejor que le ha pasado en la vida. A pesar que el periodista expresó que ama ser padre, afirmó que tiene que ‘cerrar la fábrica’ de manera definitiva.

“La fábrica está cerrada pero no está clausurada porque aún no me he hecho la operación, pero en algún momento ya lo haré”, narró Mathías durante la entrevista, antes de dar inicio al nuevo formato.

A pesar que se mostró bastante seguro, expresó que tiene miedo de la operación.

“Sí (se haría la vasectomía), para no pasar susto. La gente me ha dicho que es normal, pero sí da miedo, es que es una zona que puede quedar mal”, mencionó.

¿Quién es Mathías Brivio?

Mathías Brivio es un periodista bastante reconocida en Perú. Empezó desde muy joven haciendo reportajes en distintos noticieros, pero después de algunos años ingresó como conductor a ‘Esto es Guerra’ y se quedó por muchos años.

Mathías se hizo mucho más famosos en el reality pero decidió retirarse para ser conductor del nuevo formato de Latina, ‘La Máscara’.