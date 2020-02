Alejandra Baigorria le puso fin a su relación con Arturo Caballero

Alejandra Baigorria contó muy serena que terminó su relación con Arturo Caballero. La joven empresaria, aseguró que se siente muy tranquila y que no ará más detalles del fin de su romance por respeto a ella y a él.

“En mi vida todo está bien, con él (Arturo) igual, pero prefiero no hablar mucho porque inventan un mundo y a veces hablan cosas que pueden hacer daño. El cariño y el amor no se van de la noche a la mañana, que estemos separados no significa que haya una rivalidad, una molestia", expresó para el diario Trome.

Recordemos que los rumores de la separación, se vienen desde hace varios meses, tras los diversos videos que circularon en redes sociales, donde se le ve al venezolano coqueteando con otras mujeres.

Recordemos que actualmente Alejandra Baigorria se encuentra en Esto es Guerra en donde cada día es mejor su rendimiento. Asimismo, la empresaria, aseguró que se siente muy bien y enfocada en sus metas, algunos proyectos que quiere realizar en este año que para ella tiene que ser muy positivo.