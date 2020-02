Joaquín Sabina fue operado por un derrame cerebral tras sufrir aparatosa caída en concierto [VIDEO]

Joaquin Sabina fue ingresado este miércoles en la Clínica Ruber de Madrid para ser sometido a una operación debido a un derrame cerebral. Esto tras sufrir una caída en un concierto. Así lo confirmaron fuentes de Berry Producciones, productora que representa al cantante, a CNN.

Como se recuerda, el cantante sufrió una grave caída durante una presentación en Madrid. Aunque fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la clínica como parte del protocolo, el medio señaló la intervención fue exitosa y que el actor se encuentra estable.

El centro de salud no ha dado detalles al respecto.

El video de la caída de Joaquín Sabina fue viralizado a través de las redes sociales. El cantante ofrecía un show junto a Joan Manuel Serrat en el Wizink Center de la capital española. Tras este accidente, el cantante fue retirado del escenario en una camilla.

Minutos después, Sabina sale en sillas de ruedas para dirigirse a sus fans y lamentar lo ocurrido, pues debía cancelar la presentación.

“Me he dado un golpe muy fuerte en el hombro, me duele mucho y me hace que tengamos que suspender”, dijo Sabina a sus fans, quienes lo despidieron con aplausos.

Joaquin Sabina sufrió este accidente el mismo día que cumplió 71 años.