Yaco Eskenazi rompe su silencio y habla sobre su situación con Natalie Vértiz

Luego que Yaco Eskenazi fuera captado saliendo de centro nocturno mientras Natalie Vértiz se encuentra en Estados Unidos con su hijo, el conductor de TV rompió su silencio y hablo sobre su actual situación con la modelo. Además de dar detalles sobre su salida a discoteca.

"Yo juego un campeonato de fútbol todos los veranos, estaba solo en mi casa, Natalie estaba con Liam, yo no pudo viajar. En siete años yo no había salido un solo día de verano solo, fui al box de un amigo y estuve con mis amigos pasándola bien, luego llamé al chofer de reemplazo y me fui a dormir", explicó el también actor.

Respecto a su situación sentimental, Eskenazi señaló que Natalie y él no hacen caso a especulaciones o lo que diga la gente.

"Natalie Vértiz sabía dónde estaba y con quién, así que normal", aclaró Yaco Eskenazi.

Como se recuerda, Natalie Vértiz se encuentra de viaje junto con su hijo. Ante ello, los usuarios de las redes sociales le reprocharon por no ir con Yaco Eskenazi. A lo que ella respondió que su esposo no pudo por motivos laborales.