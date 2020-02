Natalie Vértiz viaja solo con su hijo y fans le reclaman por dejar a Yaco Eskenazi

Luego que la pareja estuviera en el ojo de la tormenta por supuestamente estar distanciados, los fans de Natalie Vértiz no le perdonaron que viajara fuera del país solo con su hijo. Una usuaria de Instagram le reprochó esta acción y le recalcó que Yaco Eskenazi también es su familia.

.“¿Y Yaco? El también es tu familia”, le escribió una usuario. A lo que la modelo muy tranquila le respondió: “Está en Lima empezando un nuevo proyecto”.

Natalie Vértiz viajó junto a su hijo y sus dos hermanas a Orlando, Estados Unidos. La familia se tomó fotos y publicó lo mucho que se divirtió en las redes sociales.

“Por mas aventuras juntos mi amor! Ir a los parques es realmente agotador pero nada más lindo que ver a tus hijos felices o simplemente disfrutar de la compañía de tus familiares. Hemos venido todos a celebrar el santo de @camilavertiz_ y la pasamos hermoso toda mi infancia ha sido en estos parques cada día aprecio más todo el esfuerzo que hizo mi mamá por darnos una infancia mágica”, escribió Natalie Vértiz en su cuenta de Instagram.

Aunque mucho se ha especulado de su distanciamiento, la pareja nunca deja recalcar lo mucho que se ama. A pesar de que ya no publiquen todo lo que hacen como pareja a través de las redes sociales.

"Cada uno está usando su red social para mostrar un poco de cada uno, no necesariamente juntos, pero Natalie y yo estamos bien, no hay ninguna cosa rara", dijo Yaco a América Espectáculos en su momento.

"Ya no tenemos tiempo de compartir tanto con los fans. Si hacemos cosas juntos pero no las compartimos, pero no, estamos bien. Mi hijo está creciendo, todo está bonito, hay chamba para los dos, así que todo está bien", añadió.