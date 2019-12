Natalie Vértiz rompió su silencio y habló sobre su "distanciamiento" con Yaco Eskenazi

Natalie Vértiz decidió romper su silencio y hablar sobre qué es lo que está pasando en su relación con Yaco Eskenazi. Como se recordará, hace algunas semanas se rumoreaba sobre alguna separación entre ellos.

En una breve entrevista con América Espectáculos, Natalie terminó con los rumores y aclaró que todo está muy bien con Yaco.

“Nosotros estamos súper bien. (…) La gente sabe que no es tan fanáticos de las redes sociales. No es como noticia nueva que no lo grabe. Pasamos esa etapa de querer figuretear en redes sociales y ahora estamos en una etapa más madura”, afirmó Natalie Vértiz.

No cabe duda de que este año 2019 fue de gran éxito para ella, ya que fue protagonista de un videoclip de Gian Marco, además, viajó a Francia y deslumbró en el Festival de Cannes.

“Ha sido un año de crecimiento personal y lo cierro con broche de oro. Me metí a talleres de actuación. Reinas del Show fue un gran reto y cuando estuve, me di cuenta que no era tan fácil como parecía”, acotó Natalie.

A pocas horas de darle la bienvenida al 2020, Natalie reveló cuáles son sus cábalas de Año Nuevo.

“Las 12 uvas, el calzón amarillo, ponerte lentejas en el bolsillo. Este año, de repente, voy a hacer la de la maleta. Este año he viajado mucho”, expresó Natalie.