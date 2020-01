¿Diego Boneta es la razón del distanciamiento entre Natalie y Yaco?

Hace algunos meses se reveló que la modelo Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi estaban distanciados, pero poco a poco han demostrado que están más juntos que nunca.

Incluso Yaco Eskenazi expresó que se puso un poco celoso de las fotos que se tomó su esposa con Diego Boneta. Como sabemos, el actor de Netflix vino al Perú para realizar una campaña con Natalie.

La exchica reality se tomó muchas fotos con el artista, pero una en especial no le gustó a Yaco. El actor reveló que cuando vio la foto llamó a su pareja.

"Esa foto, la de cabeza con cabeza, debo decir, me dio un poco de cólera. Después ya lo vi, me tomé mi foto, y vi que no es tanta la diferencia, me llevará un puntito y medio con las justas", narró.

"Esa foto no me gustó, es más, me acuerdo que apenas la vi, le escribí a Natalie y le dije, tiene que ser así, cabeza con cabeza. Pero después cuando conocí a Diego con su enamorada me hice su causa y le pedí la foto", indicó Eskenazi sobre el trabajo de Natalie con Yaco.