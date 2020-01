Daniela Darcourt a Yahaira Plasencia: “Yo no vendo otra cosa que mi trabajo”

La cantante de salsa Daniela Darcourt se mostró muy agradecida con Sergio George por confirmar que fue a ella quien llamó primero antes que a Yahaira Plasencia. Sin embargo, la intérprete de ‘Señor Mentira’ no dejó de opinar de ‘La Reina del Totó’.

“Yo no vendo otra cosa que mi trabajo y mi talento. Yo no estoy enfocada en vender. Yo me subo al escenario para conectarme con el público. Ella vende lo que quiere vender, yo vendo lo que quiero vender, pero estoy feliz porque soy sincera”, expresó Daniela a un conocido medio local.

Darcourt también opinó sobre el video de ‘La Yaha’: “Personalmente hablando, a mí no me gusta. No es una línea que yo jugaría, pero a ella se lanzó y con Sergio George y su equipo, pero mí me gusta más contar una historia, teatrelizar”, añadió.

Kate Candela opina sobre “pelea” entre Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt

La artista expresó que las rivalidades entre Plasencia y Daniela no son necesarias, ya que cada una tiene su propio estilo.

"Hay demasiada pelea, es mucha competencia sin razón porque ningún producto es igual al otro, es absurdo, no van a encontrar similitud entre ningún cantante... Nadie canta igual a la otra y el público tiene derecho a elegir", indicó.

"Cómo es posible que en otros países hagan tributos a la música colombiana o la neoyorquina y acá no logramos hacer algo así porque no podemos estar 'juntos', no entiendo, tal vez en algún momento podamos estar así ", mencionó.