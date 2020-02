Mónica Cabrejos: "Me pueden decir de todo, menos que soy mantenida"

La empresaria Evelyn Vela estuvo presente este martes en el programa ‘Válgame’ y todo se puso bastante tenso cuando hablaron de Melissa Klug y Jefferson Farfán.

Y es que la periodista Mónica Cabrejos tuvo una pequeña discusión con la empresaria cuando le preguntó a qué se dedicaba ‘La Blanca de Chucuito’ antes de conocer a Farfán.

Vela le dijo a Mónica que ‘Klug’ le decía que ella sabe muy bien a qué se dedicaba antes de estar con el futbolista.

Tras este comentario, la ex vedette se puso un poco incómoda y respondió:

“A mí que no me mande a decir nada, porque cuando el abogado de Farfán me quiso mandar a decir algo, no lo acepté. Yo no acepto mensajes. A mí me lo dice en mi carita con la cámara prendida”.

Evelyn por su parte le dijo: “Tú sabes a qué se dedicaba, Mónica, a ser ama de casa. Tú eras muy amiga de Abel Lobatón”.

Para calmar un poco las cosas y defender a Melissa Klug, Janet Barboza intervino y dijo: “Haber sido una madre soltera y no haber estudiado o no tener títulos o cartones, no te invalida como mujer”.

Fiel a su estilo, ‘La Cabrejos’ indicó:

“Pero si no trabajas sí te invalidad porque eres una mantenida. Mi mamá tuvo hijos y fue madre soltera y trabajó hasta de sirvienta.

Yo por eso a mis 44 años me pueden decir de todo, menos que soy una caradura, una sinvergüenza, mantenida o ejerzo el oficio de ser madre para que me mantengan a mí y a mis hijos”, dijo muy molesta y salió del set.