Silvia Pinal: mamá de Alejandra Guzmán en delicado estado de salud por operación estética

La madre de Alejandra Guzmán, Silvia Pinal, se encuentra en delicado de salud luego que hace tres meses se sometiera a una operación quirúrgica, donde los empleados de una estética le habrían inyectado polímeros en el rostro.

Según TVNotas, una amiga de Alejandra Guzmán reveló que Silvia Pinal se encuentra muy preocupada, pues el tratamiento que le costó más de 90 mil pesos (5 mil dólares) le ha dado constantes dolores de cabeza.

“Estuvo yendo varias veces, primero a hacerse sólo cosas naturales, pero después comenzaron a recomendarle un producto dizque milagroso del Viejo Oriente, le dijeron que era 10 veces mejor que el ácido hialurónico, pero que era muy caro; sin embargo, literal, le vieron la cara, porque pagó más de 90 mil pesos”, indicó la fuente.

Después de tres meses de realizarse la operación, la actriz de 80 años ha tenido “dolores insoportables en la cabeza, su rostro se empezó a hinchar” y que ahora ni siquiera quiere asistir a eventos por estar con el rostro inflamado.

Silvia Pinal no se quedó de brazo cruzados, pues se quejó con el centro estético, pero no se han hecho cargo.

"Le dijeron que eso no era por el tratamiento que ellos le habían hecho, se deslindaron por completo de la responsabilidad y no quisieron ayudarla; por supuesto que Silvia se sorprendió muchísimo, pero ya no volvió a poner ni un pie ahí; lo malo es que conforme ha pasado el tiempo, su dolor se ha ido incrementando”, indicó la fuente.

Las hijas de Silvia se han hecho cargo de la actriz, llevándola a médicos especializados, sin embargo, ninguno ha querido retirar los polímeros del rostro de la actriz, pues su vida corre riesgo.

Solo le han dado un tratamiento con pastillas y antibióticos para el dolor.