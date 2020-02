¿Sabes quién es este niño? Ahora es un guapo y talentoso actor de 39 años [FOTOS]

¿Sabes quién es este niño de ojitos vivaces? Se trata de William Levy, actor y modelo estadounidense de origen cubano. Tiene 39 años y ha sido galán de galanes en varias telenovelas mexicanas. Hoy en día es actor de Hollywood.

Es padre de dos hijos y ha adoptado a 36 niños a través de la fundación mexicana "Un kilo de ayuda".

Aunque prefiere no hablar al respecto, los medios especulan que su relación con la madre de sus hijos, Elizabeth Gutiérrez, ha terminado. Sin embargo, han optado en no confirmarlo para evitar escándalos.

"Elizabeth y yo siempre hemos tenido buena relación y hemos tenido altos y bajos y hay momentos en los que yo prefiero mejor no hablar porque es mejor, pero nosotros somos una familia extraordinaria y nuestros hijos todo lo hacemos por ellos”, declaró Levy en su momento.

Ha expresado en más de una oportunidad que una de sus pasiones, además de actuar, es comer, por lo que no dudó en lanzar su propio restaurante. Nada menos que inspirado en la comida peruana, lugar donde ha comido mejor, según él mismo indicó.

"La fusión japonesa con peruana me gustó. Cuando estuve en Japón, probé muchos platos japoneses. También tuve la oportunidad de estar en Perú y es donde mejor comí. Tuvimos la idea de hacer la fusión y encontramos a German, un chef peruano excelente, ahí es donde nos presentó lo que se conoce como Nikkei. Quería un restaurante donde me guste ir a comer. Yo estoy acá todo el tiempo, la gente viene, me tomo fotos. La comida es buena, como decimos en cuba, es todo un animal", fueron las palabras del artista.