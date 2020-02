Jacky Bracamontes y la escena de celos de su esposo por William Levy [VIDEO]

Jacky Bracamontes se ha ganado el cariño del público por su carisma y talento, demostrado en exitosas melodramas de Televisa como 'Sortilegio' que fue el inicio de su relación con William Levy.

Ante las grabaciones subidas de tono en la novela, el esposo de la actriz recordó la complicidad que existió entre los protagonistas, generando molestia en Martín Fuertes quien le armó una escena de celos.

¿Cómo ha sido la historia de amor entre Jacqueline Bracamontes y su esposo?

La intérprete luego de haber pasado distintas decepciones por galanes de telenovelas, conoció al hombre su vida con quien ahora ha formado una familia y tienen cinco hijas.

¿Cómo se conoció Jacqueline Bracamontes con Martín Fuentes?

Bracamontes a través de su amiga Maki Soler, conoció al piloto en una cita ciegas organizada por la argentina y Juan Soler hace diez años.

La pareja desde que se conocieron se enamoraron, generando que Martín le proponga matrimonio a solo unos meses de su romance. Siendo en 2011 la ceremonia de una hermosa fiesta donde la mexicana lució hermosa con sus tres vestidos de cambio.

Jacqueline Bracamontes y William Levy

Los protagonistas de la exitosa novela, se conocieron en 2009 cuando fueron los protagonistas de 'Sortilegio'. Como parte de las escenas que fueron consideradas por el público, "subida de tono" entre los actores, surgió una atracción entre ambos, llegando a salir fuera de la ficción.

¿Cómo ocurrió la escena de celos del esposo de Jacky Bracamontes?

La modelo ya casada se sinceró con sus seguidores, contando por qué el padre de sus hijas le reclamó por el cubano y sus escenas con ella.

Este hecho ocurrió al inicio de su relación cuando la expareja de Fuentes le envió a él unos links de los capítulos más candentes de la telenovela, con el fin de separarlos.

"Le dije a ver, lo que no fue en tu año no hace daño. Si yo me pongo a escarbar seguramente también encuentro". Además, le comentó que ella tuvo un pasado como Martín y no lo volvería a realizar por respeto a sus menores.

Vídeo - Jacky Bracamontes contó detalles de los celos de su esposo

Novelas de Jacqueline Bracamontes y William Levy 'Sortilegio'