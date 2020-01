¿Christina Aguila posó desnuda retando censura en Instagram? [FOTOS]

Christina Aguilera recordada siempre por su talento vocal, enamoraba y cautivaba cada vez que se presentaba en cima de un escenario, deslumbrando con su talento acaba de generar controversia con una polémica fotografía.

La artista sin tabú, se impuso desde su cuenta de Instagram desafiando la censura con su imagen donde aparecía desnuda, generando miles de comentarios de sus seguidores.

Christina Aguilera en Instagram

La artista famosa por sus exitosos temas musicales como 'Pero no me acuerdo de ti', 'Dirty', 'Genie in a Bottle' o 'Beautiful', suele conquistar con sus atuendos extravagantes, su música y recuerdos de sus mejores épocas.

¿Christina Aguilera posó desnuda?

La intérprete estadounidense destacó con una publicación su figura con solo una prenda que igual mostraba que estaba desnuda donde posaba con una gabardina de piel y un collar de diamantes, casi descubierta sus partes íntimas.

En solo unos segundos, la estrella alcanzó más de 209 mil me gusta. A su vez, desde sus redes sociales destacó con el motivo de la celebración de los Premios Grammy, cuando ganó un galardón hace 20 años.

Luego del éxito cuando inició su carrera musical con el tema 'Ven conmigo', sus fanáticos desean que se repita un disco en español.

Vídeo - Christina Aguilera ' Ven conmigo'