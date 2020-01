'La niñera' Fran Drescher enamora a sus 62 años con su soltería [FOTOS]

Fran Drescher querida y recordada por su divertido personaje en la exitosa serie estadounidense 'La niñera', sigue asombrando a sus seguidores con su belleza a sus 62 años como si no hubieran pasado los años.

Aunque la actriz está soltera, con su relato dio un ejemplo de cómo seguir disfrutando la vida, pues, ella no pierde tiempo y satisface sus necesidades gracias a un amigo que la visita dos veces al mes.

¿De qué trata 'La Niñera'?

La historia narraba la vida de una mujer que luego de sufrir una gran decepción amorosa, se convierte en la niñera de tres niños que tiempo atrás perdieron a su madre y son hijos de un reconocido productor de teatro, quien se enamora de la nana y varios años después por fin se casan.

Fran Drescher y su figura irreconocible

No existe edad para seguir manteniéndose bella, y eso lo sabe muy bien la intérprete quien sigue robando suspiros e imponiendo en la moda con sus extravagantes atuendos, causando revuelo en las redes sociales.

¿Cuál es el secreto de Fran Descher para mantenerse a sus 62 años?

La estadounidense a pesar de su divorcio, mantiene una relación de amigos con su exesposo quien se separó por su preferencia hacia los hombres. A su vez, Fran reveló que en la intimidad desea sentirse satisfecha y es por ello que prefiere tener un "amigo con derecho" que la visite un par de veces al mes.

"Es maravilloso y delicioso, pero tengo una gran vida. Estamos muy cómodos uno con el otro y tenemos nuestra rutina, siempre es la misma experiencia, no salimos, no vamos a restaurantes, no andamos noviando, simplemente hacemos lo que hacemos y es genial”.

¿A qué se dedica Fran Descher?

La artista continúa participando en la industria del cine y televisión, así como en su otra faceta como productora. Pero siempre deslumbrando con sus fotografías en su plataforma digital con cada recuerdo junto a sus excompañeros.

Vídeo - Fran Descher en 'La niñera'