Las lecciones de Jennifer Aniston para ser una mujer fuerte, feliz e inteligente

Jennifer Aniston desde joven cautivó al público con su interpretación en el exitosa serie juvenil 'Friends', interpretando a la recordada y querida Rachel Green.

Sin embargo, desde su divorcio con Brad Pitt quien fue señalado por serle "infiel" con Angelina Jolie, ha tenido que lidiar desde el 2005 con este controvertido tema. Por ello, te presentaremos qué lecciones ha dejado la actriz para ser una mujer inteligente, fuerte y feliz.

¿Por qué Jennifer Aniston no ha sido mamá?

La estadounidense llamó la atención del mundo entero cuando compartió una carta editorial donde hablaba de su decisión de no tener hijos y de lo mucho que le costaba entender por qué la gente no podía aceptarlo, de cómo se le presionaba y se le criticaba, incluso se asumía que su vida era triste por no ser mamá.

Las palabras de Aniston abrieron los ojos de miles de mujeres sobre la importancia de escuchar a su propio corazón al decidir lo que querían hacer con su vida y ahora, tras sus reencuentros con su famoso exesposo lo hace de nuevo: alguna vez lo amó, pero sin duda el gran amor de su vida es ella misma.

Todos hablan de ella, de sus amigos, de su forma de vestir, de la amistad que tiene con sus ex parejas como Justin Theroux o Brad, de su gran papel en series de televisión, películas y entre otras actividades.

A continuación, las lecciones que la actriz nos ha dejado con su historia de vida.

¿Cómo actuó Jennifer Aniston al haber sido "infiel" Brad Pitt?

La estadounidense sin duda ha roto las reglas de lo que “debe ser” para ser quien ha querido. No le han importado las burlas cuando se supo que Brad Pitt le fue infiel, mucho menos ahora que miles de seguidores sueñan con una reconciliación.

Jennifer Aniston y sus amistades

Se sabe que Aniston siempre está rodeada de seres queridos quienes le han acompañado en los momentos más felices y en los más amargos. Un ejemplo claro es Courtney Cox, quien fuera “Mónica” en el programa de “Friends”.

Jennifer Aniston y su relación con sus exparejas

La intérprete presume una madurez nivel Dios, pues conserva una gran amistad con sus dos exesposos, Brad Pitt y Justin Theroux, ambos han acudido a sus fiestas de cumpleaños, fiestas navideñas, celebración del “Día de Gracias” y más, incluso ha celebrado con ellos sus triunfos profesionales.

Jennifer Aniston: Hacer lo que amas

Uno de los éxitos de la artista ha sido “Friends” y “The Morning Show”, películas como “Cake” o “Dumplin” han demostrado que es mucho más que una cara bonita. Y este 2020 celebrará 30 años de carrera artística con un patrimonio mayor a los 200 millones de dólares.

El amor propio de Jennifer Aniston

La estrella de Hollywood sigue deslumbrando a sus seguidores con su belleza innata a pesar que pasen los años. Siempre imponiendo con su estilo de vestir, cabello y su rutina para mantener sana.

La estrella definitivamente, es una mujer que ha salido adelante en varios momentos difíciles. Por eso, es una gran inspiración, si ella pudo, todas podemos.