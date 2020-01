Eduardo Santamarina responde fuerte y claro tras ser acusado de infiel por su exesposa

Eduardo Santamarina reconocido por ser una de los galanes más queridos de los melodramas de Televisa, volvió a la polémica tras la reciente declaración de la madre de sus hijos, Itatí Cantoral, tras confesar que el actor le fue infiel.

Esta revelación llevó al mexicano, ser intervenido por los medios de comunicación, sorprendiendo con su respuesta cómo si no hubiera ocurrido el hecho.

Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina

Los famosos actores se enamoraron entre los pasillos de la empresa que laboraban, el amor fue tan fuerte que no dudaron en contraer matrimonio durante cinco años. Sin embargo, no todo fue de color de rosa y la intérprete decidió finalizar en 2004, quedándose a cargo de sus dos menores tras el divorcio. Pero, ¿qué ocurrió?

¿Eduardo Santamarina le fue infiel a Itatí Cantoral?

En medio del escándalo llegó al separación entre Itatí y Eduardo, pues, muchos medios informaban una traición del mexicano con la actriz Susana González. Aunque la última de enterarse del tema fue Cantoral, confesó detalles del hecho en 'El minuto que cambió mi vida'.

"Me encontré a la Susana en un gimnasio, hace muchos años. Ellos acababan de terminar y ella se fue corriendo, porque yo creo que pensó que, con la fama que tengo, igual dijo: ' Me cachetea', no sé, pero yo vi que se fue corriendo. Ya sabían todos en Televisa, Juan Osorio, Niurka, todos, qué horror. Estaba (Santamarina) haciendo justo una telenovela ('Velo de novia') con Susana González".

"Llegamos a diciembre, y yo dije: 'No, esto ya está muy raro', porque Eduardo comenzó a decirme que no quería que lo acompañara. Yo siempre lo acompañaba, y yo, ¿por qué no? Como esposa de albañil, le llevaba hasta su itacate a su corte a comer. Le llevaba la comida hecha por mí. Y él ya no quería, pues ya andaba con la Susana González".

¿Eduardo Santamarina responde si fue infiel?

La estrella de las novelas al ser cuestionado por la prensa ante su engaño a Cantoral, manifestó, "no sé de qué me hablan, pregúntenle a la señora", informó El Universal. Santamarina evadió a los periodistas, sin embargo, su expareja dio detalles de cómo se enteró.

Eduardo Santamarina y Susana González

A pesar de que muchos compañeros de reparto se enteraron cómo inició su romance, al parecer no funcionó su noviazgo, terminando su relación de dos años en 2006.

Novelas de Eduardo Santamarina y Susana González 'Vela de novia'

Novelas de Eduardo Santamarina 'Rubí'