Esposa de Eduardo Santamarina habla si el actor fue infiel a Itatí Cantoral [VIDEO]

Itatí Cantoral conocida por su recordado personaje de Soraya Montenegro en 'María la del barrio' impactó al público con su relación sobre una supuesta infidelidad de Eduardo Santamarina hacia ella.

Ante el polémico tema, la actual esposa del galán de telenovelas, Mayvín Villanueva, sorprendió con su respuesta a los medio de comunicación.

¿Eduardo Santamarina fue infiel a Itatí Cantoral?

De acuerdo a una conversación entre la exitosa mexicana y el periodista Gustavo Adolfo confesó detalles del engaño de Eduardo. "Me enteró por la señora del camerino que me conocía desde hace mucho tiempo, fue la que me lo dijo 'ay señora yo no sé ni que decirle, pero es que se meten al camerino' (Eduardo y Susana González)".

A su vez, Itatí indicó que no le tenía rencor a González y le deseaba lo mejor. "Y no, no es por la culpa de nadie y no es por la culpa de las mujeres, también me di cuenta que ella se equivocó y le costó mucho trabajo reponerse. Es una madre soltera y es una excelente mamá, porque eso también lo sé de cierto. Es una buena mujer que se equivocó y le fue mal".

Hijos de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina

Durante el matrimonio de Cantoral con Santamarina, tuvieron dos hermosos niños gemelos de los cuales ahora son todos unos jóvenes que conquistan a través de sus redes sociales, Roberto y Eduardo.

¿Qué dijo Mayvín Villanueva sobre "infidelidad" de Eduardo Santamarina?

Al ser consultada Mayvín sobre la traición de su actual esposo con la madre de sus pequeños, dejó en claro su posición y lo que conoce del tema, destacando también los atributos de la intérprete.

“Eso pregúntenselo a ellos porque yo de esa etapa. Es más todavía ni los conocía. Yo de esa historia de amor solo tengo dos hijos maravillosos que son Roberto y Eduardo e Itatí es una mujer encantadora con nosotros, entonces yo lo único que puedo decir es que es una gran mujer, una gran señora y no tengo más palabras que siempre algo bueno de ellos”.

Vídeo de Mayvín Villanueva sobre Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina

Novelas de Itatí Cantoral como Soraya Montenegro