Revive el momento cuando Thalía confirmó su romance con Fernando Colunga [VIDEO]

Thalía y Fernando Colunga se volvieron una de las parejas más queridas de los año 90 por su exitosa participación en los melodramas de 'María la del barrio', 'María Mercedes' y 'Marimar', robándose el corazón de sus seguidores por su historia de amor.

Tanta fue la complicidad de los actores, que los sentimientos traspasaron las pantallas, convirtiéndose en uno de los romances más queridos de México donde la cantante dejó ver lo enamorada que estuvo, confirmando durante una entrevista que se ha vuelto viral.

La relación que muchos medios de entretenimiento sospechaban sobre la mexicana y el intérprete llegó a confirmarse durante una conversación que manifestó la famosa cantante.

Thalía y Fernando Colunga en Telenovelas

Thalía y Fernando Colunga fueron los personajes principales en varias de sus novelas derrochando amor en la pantalla, se sospechaba que existía un vínculo más que amistad en la vida real pero sin oficiliarlo públicamente.

¿Existió una relación amorosa entre Thalía y Fernando Colunga?

La actual esposa del millonario empresario musical Tommy Mottola se ha vuelto viral, tras la difusión de un vídeo en redes sociales donde Thalía confirmó sus sentimientos por el tema que todos hablaban en el pasado, su amorío entre la pareja más querida por sus actuaciones como pareja en ficción que traspasó las pantallas.

Por ello, la artista puso fin a las especulaciones y rumores, asombrando a todo su público si deseaba tener hijos, casarse y su romance con Fernando Colunga.

Durante las preguntas, la comunicadora le expresó cómo era su relación con el galán de telenovelas.“Muy bien, muy bonita, estamos cerca, muy cerca”. A su vez, detalló si quería contraer matrimonio con su pareja o tener hijos.

"Ah, no, yo no me quiero casar, no, estamos muy bien así, él está trabajando mucho, y yo estoy trabajando mucho, nos llevamos muy bien, nos queremos mucho, pero yo no me quiero casar, ahorita, tenemos que dedicar el tiempo a lo que tenemos ahorita, más adelante, en algún momento cuando Dios lo mande vendrá ese momento”.

Vídeo - Thalía y Fernando Colunga cuando se casaron