Sobrino de Thalía es acusado de un fraude millonario y lavado de dinero

Thalía vuelve a los titulares por asuntos familiares que la relacionan por su sobrino quien habría cometido un fraude millonario y estar involucrado en problemas por presunto lavado de dinero.

¿Quién es el sobrino de Thalía?

El familiar de la cantante acusado es el hijo de su hermana mayor, Gabriela Sodi. Teodoro Ernesto Lavín Sodi, demandado, es escultor y radicaba en Cuernavaca.

¿Por qué el sobrino de Thalía es acusado de lavado de dinero y fraude millonario?

Durante la emisión del programa Hoy, una fuente cercana al matutino informó que Teodoro estaba siendo buscado por fraude, blanqueo de capital y lavado de dinero por empresarios tras haber "huído" con más de 60 mil dólares, así como apropiándose de sus capitales que fueron prestados.

A su vez, ya van más de un veintenena de denuncias, que esperan que Lavín Sodi pueda devolver el dinero de por lo menos unos cien empresarios que confiaron en él.

Foto: Empresario que denunciaron compartieron esta foto en redes sociales

El diario Infobae de México de acuerdo a la información que han expuesto, se comunicaron con uno de los afectados señalando al joven de un fraude.

“A mí me defraudó hace como cinco años, él era mi amigo y me propuso invertir en su banco para que yo pudiera tener mayores ganancias, sé que también invitó a su tía Laura Zapata pero ella no accedió, yo lamento no haberme dado cuenta antes, Teo tenía oficinas en la bolsa mexicana de valores, en la torre mayor y en el centro de la Ciudad de México, nos hizo creer a todos que su vida era verdad”, indicó uno de los empresarios a los que le robó casi 10 millones de pesos.

Foto: Linkedin

A su vez, otra víctima dueño de un hotel, indicó lo siguiente al medio. “Creo que él pagaba algunas notas en los periódicos o en algunos portales de internet donde podía leerse el maravilloso destino de su empresa, Teodoro alardeaba de sus tías famosas y de cómo su tía Thalía estaba casada con un millonario, el cual también había estado en los negocios del hoy acusado de fraude”.

La artista hasta el momento no se ha pronunciado sobre el caso ni nadie de la familia.