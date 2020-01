Ex RBD expresa su indignación por la muerte de los actores de Sin miedo a la verdad

Alfonso Herrera, exintegrante de RBD, no dudó en expresar su voz de protesta tras saber de la muerte de dos actores de Sin miedo a la verdad, quienes fallecieron tras caer de puente mientras realizaban una escena.



"Basta de ahorrarse presupuesto en seguridad durante una filmación, no más negligencia laboral", dice la foto que publicó el también actor en sus redes sociales.

Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera eran parte de la tercera temporada de la ficción de Televisa.

Quien también se pronunció al respecto, fue el actor José Luis Reséndez. Incluso, se atrevió a contar su testimonio.

"Lamentablemente esto siempre ha sido así, toman a la ligera la seguridad de los actores, y me consta, ya que he realizado este tipo de escenas y he terminado internado por imprudencias de alguna producción", señaló el intérprete.

Finalmente, se preguntó hasta cuándo seguirán estos abusos de las granes televisoras.

“Me pregunto, ¿hasta cuándo los actores alzarán la voz y hablarán de todos los abusos e injusticias que existen en el medio artístico?”, acotó en su post.