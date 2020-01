Fernando Colunga revela si se operó el rostro tras sorprendente "transformación"

Fernando Colunga considerado uno de los galanes mexicanos más queridos y envidiados por sus exitosas interpretaciones en Televisa al lado de Thalía, Adela Noriega, Aracely Arámbula y Leticia Calderón, volvió a la polémica por sus cambios drásticos.

Ante ello, el actor se pronunció y sorprendió al revelar detalles de su vida privada si se operó el rostro tras los comentarios sobre su "nueva" aparicencia.

Novelas de Fernando Colunga

El protagonista de melodramas es uno de los hombres más queridos por sus más de veinta novelas durante estos últimos 25 años en 'Esmeralda', 'Abrázame muy fuerte', 'La Usurpadora', 'Amor real', 'Alborada' y 'Cuando me enamoro'.

¿Fernando Colunga se operó el rostro?

El artista durante una entrevista en República Dominicana, reveló la verdad de la polémica fotografía inédita que circuló sobre su renovada apariciencia junto a personajes famosos.

“Siempre habrá de qué hablar. Yo sé que a veces, y eso es una constante cuando alguien te ve o cuando tú trabajas o haces algo, siempre piensan que la salida más fácil es la que te mantiene en esto y no es verdad. Yo sé que hay gente que dice ‘ay es que ya se arregló la cara’. No señor”.

“Mi genética me ha ayudado, pero también me ha ayudado el cuidado de todos los años atrás que no he tenido excesos, que no he bebido, que no he fumado, que he tratado de mantener una coherencia y no porque quiera decir soy lindo y bueno sino porque tengo un compromiso de trabajo donde tengo que dar la cara”.

¿Fernando Colunga es gay?

Ante las especulaciones sobre su orientación sexual, el mexicano caracterizado por mantener su vida en estricto privado respondió sin inconveniente.

“Yo no lo hablo no porque tenga que mantener ningún misterio, no lo hablo porque es una cuestión de caballerosidad y la magia que se vive entre dos personas es entre dos personas y no me hace ni más ni menos actor”.

“Yo he tenido grandes problemas justo por gente que se me ha acercado y me ha dicho ‘no me cuentas de tu relación de aquí en adelante te voy a sabotear todo el trabajo que tú haces’ y lo único que han conseguido con eso conmigo y lo que consiguieron al principio fue que dijera ‘en mi vida me voy a basar en mi vida privada para que mi vida artística funcione”.

¿Cuántos años tiene Fernando Colunga?

El intérprete a sus 53 años sigue conquistando a sus seguidoras con su personalidad y trabajo, a pesar de haberse alejado de la pantalla chica.