Alondra García Miró y la vez que dedicó emotivo mensaje a su madre que está en el cielo

Alondra García Miró siempre se ha preocupado por estar en contacto con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, donde siempre publica cada paso que da en su carrera y cuida de algunos aspectos personales.

Sin embargo, hace unas semanas, hizo un alto a sus continúas publicaciones para dedicarle unas sentidas palabras a su fallecida madre, hecho que emocionó mucho a sus fans, quienes no dudaron en darle palabras de aliento.

Como se sabe, la madre de la bella modelo y hoy pareja de Paolo Guerrero perdió a su madre hace unos años. Y con el fin de mostrarse tal cual ante sus fans, decidió exponer sus sentimientos con un emotivo post.

"Eres y serás el amor más lindo de mi vida por siempre. No hay día que no te piense, que no te converse, que no te extrañe. Mi pedacito de cielo. Mi ángel, mi reina, mi todo. Te extraño tanto mamita linda.. pero sé que estás conmigo, más cerca que nunca. Gracias por cuidarme y por ser la luz que ilumina mi camino. Te amo infinito. Con toda mi alma. Con todo mi corazón", escribió Alondra.

"Ese sol de tu sonrisa. Recordándome tu amor", acotó la joven, quien adjuntó a esta publicación una foto de su madre.