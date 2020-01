Federico Salazar y el día que dijo que ‘Esto es Guerra’ es un programa sano [VIDEO]

Allá por el 2016, el conductor del programa matinal de América Televisión, Federico Salazar mencionó en una entrevista que el reality de competencia ‘Esto es Guerra’ es un programa sano y que NO no embrutece.

"Esto es Guerra es un programa de entretenimiento que satisface a mucha gente y las fanatiza incluso. Me parece que la gente que opina sobre el programa, no lo ve. Me parece bastante sano, 'sanote'. Es una competencia muy alentada a lo físico. Es para jóvenes de cierta edad", le dijo Federico Salazar a Aldo Mariátegui.

¿Embrutece? "Yo no creo que ningún programa puede embrutecer. No puedes agarrar a una persona que es inteligente y volverla bruta de tanto hablarle", indicó.

¿No hay buen contenido? "No es el Ministerio de Educación. Hay gente que se entretiene. Las respuestas equivocadas son a propósito. Se burlan entre ellos, es como si jugaran charada. Es a propósito por parte del productor. Es bien estándar", expresó el periodista.

La entrevista causó mucho revuelo entre los peruanos y muchos afirmaron que Salazar está en un error. Han pasado ya 4 años desde que el comunicador hizo estas declaraciones. ¿Seguirá pensando igual?

Echa un vistazo a la entrevista de Federico Salazar con Aldo Mariátegui en ‘Radio Capital’:

¿Quién es Federico Salazar?

Federico Salazar es uno de los periodistas más populares del país, conduce el programa matinal de América Televisión desde hace más de 10 años.