Así reaccionó Juan Soler al saber que Maki terminó con su nuevo novio

Juan Soler tuvo una reacción inesperada al referirse a Maki, la madre de sus hijos y ex esposa. Durante una breve entrevista el actor mexicano prefirió tomar distancia y no hablar más del tema de la ruptura sentimental de su ex pareja con un conocido actor.

Debido a que Juan Soler y Maki aseguran que mantienen una gran relación luego de anunciar su divorcio en el 2018, el artista no quiso dar más tregua y fue muy tajante en la forma que se expresó.

“No, no, no quiero hablar nada de Maki, pasé una gran Navidad con ella y con mis hijas, y ya… a ella cuando la vean pregúntenle, hablen con Maki… yo ya no voy a hablar por Maki”, expresó al programa Hoy de Televisa.

Tras estas declaraciones, Juan Soler prefirió dar a conocer que celebró Navidad junto a su ex esposa e hijas, además de Yordi Rosado y su familia, y aseguró que por ahora solo piensa en sus planes y proyectos para este año.

El actor de origen argentino abrió su corazón y compartió algunos mensajes de amor, con motivo del pasado cierre de año y tras el duro momento que vivió al separarse de Maki, con quien tuvo 15 años de casados.

“Y de repente sabes que es hora de empezar algo de nuevo y confiar en la magia de los comienzos”, decía una de las imágenes que publicó.