Maky Soler terminó su relación con nuevo novio. ¿Una nueva oportunidad para Juan Soler?

La actriz Maki Soler terminó relación con su nuevo novio, el empresario Enrique Hernández Pons. Mónica Noguera, gran amiga de la actriz, fue la encargada de confirmar la ruptura. ¿Una nueva oportunidad para Juan Soler?

“Ellos terminaron, sí terminaron, pero de mutuo acuerdo”, explicó Mónica Noguera en su programa De primera Mano.

Sin embargo, también se encargó de acallar los rumores sobre una posible reconciliación con su exesposo Juan Soler.

“No va a regresar con Juan, no regresa”, recalcó la gran amiga de Maki. "Juanito y ella siguen de cuates y no van a regresar, los dos son super papás", acotó.

De esta manera, Mónica Noguera echó por la borda las esperanzas que podría tener el actor sobre un posible regreso con Maki Soler.

Por su parte, la actriz escribió en su cuenta de Instagram una reflexión sobre la situación que está viviendo.

"Hoy amanecí en blanco y negro. No crean lo que algunas revistas publican... la vida de por si ya tiene muchas complicaciones como para que aparte inventen lo que no es. No hay nada mas bonito y reparador que la verdad . Aunque duela sana .... las mentiras y calumnias son solo eso", escribió.