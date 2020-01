Juan Soler recalca su amor y respeto por Maki tras fin de su romance

Juan Soler y Maki Soler han sido una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento por la complicidad que siempre transmitían cuando estuvieron juntos por más de 9 años.

Aunque anunciaron su separación hace un año y la actriz se dio una nueva oportunidad con un empresario tras su ruptura, el galán de melodramas asombró con su declaración al recalcar su amor y respeto por su todavía esposa.

Juan Soler y Maki Soler

Ambos luego de vivir un año complicado por su situación sentimental cuando anunciaron a finalizar el 2018 el fin de su matrimonio durante 15 años, donde tuvieron dos hijas Mía y Azul. El actor parece sentirse mejor y recuperado según sus recientes publicaciones en su cuenta de Instagram.

“Y de repente sabes que es hora de empezar algo de nuevo y confiar en la magia de los comienzos”.

¿Qué dijo Juan Soler sobre la ruptura de Maki Soler con su novio?

El intérprete al haber asistido al programa de las mañanas en Televisa, 'Hoy', fue consultado por el fin del romance de su exnovia.

“No, no, no quiero hablar nada de Maki, pasé una gran Navidad con ella y con mis hijas, y ya… a ella cuando la vean pregúntenle, hablen con Maki… yo ya no voy a hablar por Maki”.

Juan Soler y Maki Soler juntos de nuevo

A principios de diciembre, el argentino habló con el programa de espectáculos Despierta América y confesó que pasaría Navidad con su exesposa y sus herederas de 15 y 12 años.

“De viva voz y en persona ustedes se enteraron que me separé de Maki hace un año y de viva voz se enteraron que mi relación con Maki es muy buena y de viva voz ustedes también se enteraron que el día 24 de diciembre voy a festejar Navidad con Maki y mis hijas”.

Hijas de Juan Soler y Maki Soler