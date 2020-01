Sandra Muente se casa ¡Ella fue la que le dio el anillo!

La cantante peruana Sandra Muente acaba de hacer noticia en Instagram y todas las redes sociales por anunciar que se va a casar. Sin embargo un detalle fue el que llamó más la atención.

Y es que la joven artista quiso compartir su historia con sus seguidores y aquí narró que ella fue la que le dio el anillo, como símbolo de compañerismo. Incluso expresó que no está de acuerdo con la sociedad, que cree que los hombres son los que “hacen eso” primero.

La cantante compartió diferentes fotos en sus redes narrando la romántica historia de ella y su futuro esposo con el siguiente mensaje:

“Te quieres casar conmigo? Lo que hay detrás de esa pregunta es algo que tal vez a mucha gente hoy en día le cause miedo además de emoción.

Yo respondí que Si hace pocos días, pero la verdad es que antes de decir que sí, ya me había comprometido a estar con él amor de mi vida en todo momento. Y aquí te voy a contar un poquito la historia. La puse en fotos para que la leas mejor. De momento no sabemos bien nada...

Estamos planeando todo juntos, pensando en todo juntos, y soñando con el día. No por la firma del papel, sino por la celebración de nuestro amor con quienes han sido testigos del mismo. Falta más de un año y recién comenzamos el viaje de novios planeando un matri pero me parecía importante contarles un poco sobre nuestra relación que a pesar de no ser fácil, es hermosa y ha triunfado sobre muchos dolores.

Te amo @rik_nunez. Por siempre.”, fue el mensaje que la cantante compartió.

¡Muchas felicidades Sandra!