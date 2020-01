Sandra Muente: novio de 53 años la sorprendió con anillo de compromiso

"Nos vamos a casar", así empezó una emocionada Sandra Muente su anuncio de pronta boda en su cuenta de Facebook. La cantante, quien tiene una relación con Ricardo Nuñez, músico 20 años mayor que ella, se mostró sumamente conmovida con la propuesta de matrimonio que le hizo su pareja.

"Anoche, fue la noche más bonita de toda mi vida. Yo no sabía que esto existía así. Soñaba pues, como sueña uno con las cosas lindas que uno lee en los libros o ve en las películas. Pero no sabía que me iba a pasar a mi. Muchas veces pensé que no", indicó Sandra.

"Anoche, Rik me preparó una cenita sorpresa para ir cerrando nuestro viaje en vichayito. Su cómplice fue nuestra amiga. Volvimos de un paseo por Máncora y llegamos al hotel en el que nos esperaba una mesita para dos adornada junto a la piscina, una guitarra y copitas para vino", detalla la joven enamorada.

"Después de cenar, Rik agarró la guitarra y me cantó "Hoy como ayer" y yo solo lloraba y sonreía en una elipse de emociones que acá no cabaen. Y yo pensé que ahí quedaba la cosa. Me abrazó, me dió un beso hermoso, y nos quedamos mirándonos como tontos un rato largo", acotó.

"Después llegó el postre que era en realidad un anillo hermoso que hizo que yo casi salte hasta el techo. ¡¿Qué has hecho gordo?! (Dice el que le dije por que del shock no me acuerdo)", recordó.

"El me dijo algo así como: "A veces dejamos la felicidad en segundo plano... Pero tú carita en este momento paga todo... Lo otro ya se va ordenando, lo que importa es ahorita. Y entonces entre qué yo lloraba y reía y no sabía que hacer, me puso el anillo en la mano que conecta directo con el corazón", concluyó su relato.

Una historia de amor que da clara muestra de que la diferencia de edad en el amor no existe.