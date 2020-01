Hija de Angelina Jolie cumple 15 años y sorprende cómo su radical cambio [FOTOS]

Angelina Jolie es una de las mujeres más sensuales que conquistó Hollywood con su talento, pero su carrera no solo ha destacado por sus actuaciones sino por su compromiso como activista y defensora de los derechos de las mujeres.

Ante ello, no dudó en adoptar tres niños de los cuales, Zahara asombró por lo grande que está al recién cumplir 15 años y ver su radical cambio durante estos últimos años.

¿Angelina Jolie y Brad Pitt adoptaron a Zahara?

Durante un viaje de la estadounidense a Etiopía como Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF, conoció a la menor luego de ser abandonada por su mamá quien se escapó para no verla morir de desnutrición, ante el caso, la abuela de Zahara la lleva a un orfanato.

Cuando Jolie visitó la institución, la presencia de Zahara la deslumbró, generando que la intérprete se la lleve a su casa.

Mamá de Zahara Jolie Pitt

La madre de la joven todavía sigue vive, Mentewab Dawit Lebiso, y concedió una entrevista al Daily Mail manifestando que deseaba ver a su hija o tan solo "comunicarse con ella".

“Pido a Angelina que me deje hablar con ella. No creo que sea mucho pedir. No quiero que me devuelvan a mi hija, solo quiero poder estar en contacto con ella y llamarla de vez en cuando, quiero ver su cara antes de morir”.

Hija de Angelina Jolie y Brad Pitt

La heredera de los famosos ha deslumbrado con su nuevo estilo tras la celebración de su día, generando reacciones positivas por cómo luce, dejando de lado la historia triste de sus primeros meses de vida.

Durante sus primeros años, Zahara Jolie Pitt, ha recibido el amor y cariño de sus padres sin distinción por no ser su hija biológica. Ahora podemos ver cómo ha sido su transformación desde bebé hasta adolescente.

Vídeo - Hijos de Angelina Jolie