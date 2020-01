Anahí de Cárdenas: "Todos deberíamos tener acceso a un servicio de salud de primera"

La modelo y actriz peruana Anahí de Cárdenas dio un contundente mensaje en su cuenta de Instagram. La joven expresó todo su sentir, resaltando que todos los peruanos deberíamos tener una servicio de salud de calidad.

La joven, resaltó que la salud es un derecho. Echa un vistazo a su mensaje:

"Hoy salí de la clínica. Ha sido un fin de semana horrible y no puedo aun creer que hay gente que tenga que pasar por este proceso sin los mismos cuidados que estoy recibiendo yo.

Estoy eternamente agradecida por mi madre que tuvo la visión de adquirir un seguro oncológico privado, pero no todo el mundo es como mi madre. Ni yo.

Uno nunca piensa que estas cosas le podrían pasar a uno. Yo JAMAS me imagine tener que pasar por este proceso tan agotador, tanto físico como emocionalmente, creo que nadie se lo imagina, nunca.

Pero pasa, pasa más de lo que debería de suceder y deberíamos estar más preparados. El cancer no discrimina.

La SALUD es un derecho. Todos deberíamos tener acceso a un servicio de salud de primera. No solo los que pagamos por uno. Claro que hay programas de salud para todos, lo se, pero deberían haber más.

No quiero hacer esto político, solo abrir la boca para que el grito que miles ya están dando se haga un poquito mas fuerte.#lasaludesunderecho #fuckcancer #menospromesasmasrealidadesGracias @giuseppefalla por la foto y feliz día! Espero que tengas un lindo año!"

Anahí reveló en noviembre del 2018 que le habían detectado cáncer de mama

“No es algo que en un momento de mi vida pensé estar compartiendo, pero para mí es bueno compartirlo porque me va a ayudar a procesar lo que está sucediendo y, quizás, ayudar a otras mujeres y hombres. El lunes me diagnosticaron cáncer de mama. Es raro decirlo todavía. Todavía no me la creo”.