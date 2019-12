Yiddá Eslava y Julián Zucchi enamoran junto su hijo de 3 años [VIDEO]

Yiddá Eslava desde que se convirtió en una de las figuras ícono del reality más famoso de los últimos años, sorprendió con su talento en el canto, baile y actuación, llegando a conocer al hombre de su vida con quien tienen un hijo, Julian Zucchi.

Lo que asombra y genera empatía con sus fanáticos en esta pareja es el amor que transmiten desde su cuenta de Instagram con tiernas imágenes que comprueban que no necesitan tener riquezas ni casarse para ser felices como familia.

Yidda Eslava en Instagram

La intérprete desde sus redes sociales asombra a sus fanáticos con sus proyectos personales donde se la ha visto en diferentes facetas, como compartiendo su libro, su proceso como madre, el crecimiento de su hijo, el estreno de una obra como actriz, su relación y hasta se ha animado a revelar su secreto para bajar de peso, sin limitarse con tal d emostrar su mejor versión.

Yidda Eslava y Julian Zucchi

El romance que inició en el set de Combate nunca deja de apostar por su amor en las artes escénicas. Por ello, cumplirán uno de sus sueños, hacer una película que los ha llevado hipotecar su casa para financiar la cinta 'Sí, mi amor' que en fines de enero se estrena.

Foto: Instagram

HIjo de Yidda Eslava y Julian Zucchi

De esta historia de amor nació el pequeño Tomás quien tiene 3 años y ha sido el centro de atención en esta relación que no deja de apostar por sus metas para darle el mejor futuro. A su vez, la actriz suele derretir de amor a sus fanáticos con descripciones que demuestra lo enamorada que está de su menor.

"Cuando no tenia a Tomás los domingo para mi eran de quedarme pegada en la cama, era un placer! Y no me imaginaba haciendo otra cosa, ahora que trabajo y si bien trato de pasar el mayor tiempo con mi hijo, siento que los fines de semana son para él, se la debo, siento que guarda todo lo que ha aprendido en la semana y me hace todas sus locuras en 2 días".

"Y obvio yo me derrito viendo al amor de mi vida, llamando mi atención. Cada uno elige su destino, hay personas que no quieren tener hijos y se respeta completamente; no les diré que no saben de lo que se pierde, porque quizás es lo que realmente quieren. A valorar lo que tenemos, nada es casualidad".

Yidda Eslava y Julian Zucchi en Combate