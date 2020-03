Mujer echa de la casa a su hijo por ser gay y abuelo lo recibe con emotiva carta

Una historia de reflexión del amor de un abuelo hacia su nieto se hizo viral en Facebook.

Un usuario en Reddit narró que una mujer decidió correr a su propio hijo de la casa solo por ser homosexual. La madre indicó que esto va en contra de la religión, por lo que no podía tenerlo en su hogar.

El joven llamado Chad no sabía qué hacer con esta situación, pero por suerte tenía a un abuelo con el corazón inmenso. El anciano no dudó ni por un segundo y recibió a su querido nieto en su casa.

Además de brindarle hogar, decidió hacerle una carta para resaltarle que no está solo en el mundo.

“Me decepcionas como hija. Fue cierto cuando dijiste que ‘alguien era una vergüenza para la familia’, pero te equivocaste sobre quién era.

Echar a Chad de tu casa simplemente porque te dijo que es gay es la verdadera ‘abominación’ aquí. Un padre que niega y odia a su hijo es lo realmente ‘antinatural’.

Lo único inteligente que te escuché decir fue que ‘tú no criaste a tu hijo para que fuera gay’, y claro que no. Él nació así, y así como no se puede elegir ser diestro o izquierdo, tampoco sucede con la orientación sexual.

Tú, por el contrario, has elegido ser hiriente, cerrada de mente y anticuada. Entonces, ya que estamos repudiando a nuestros hijos, creo que tomaré este momento para decirte adiós.

Ahora tengo un fabuloso nieto al que criar y no tengo tiempo para lidiar con una hija desalmada. Si llegas a encontrar tu corazón, llámanos.”

El escrito se publicó en Facebook y se hizo viral en cuestión de minutos. Esta bella historia tocó el corazón de muchos, quienes no dudaron en resaltar la actitud del amoroso abuelo.