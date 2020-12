Perú brilló en el Sudamericano Adulto y Juvenil de Bádminton

La selección peruana de bádminton levantó el título del Campeonato Sudamericano Adulto y Juvenil, que se desarrolló en el Polideportivo 2 de la Villa Deportiva Nacional (Videna), donde los participantes de Argentina, Bolivia y Colombia mostraron su mejor versión durante ocho días.

En el conteo general de ambas categorías, el "Team Perú" logró 68 medallas: 18 de oro, 20 de plata y 30 de bronce. Las categorías sub 17 y sub 19 sumaron 31 preseas, mientras que la sub 15 y mayores se quedaron con 37 discos; tanto en individuales como por equipos. Gracias a etas cifras, la escuadra que esta dirigida por el jefe de la Unidad Técnica, Frank Dacal se consagró campeón sudamericano.

"Los chicos se sintieron cómodos compitiendo en casa. Estamos agradecidos porque alcanzamos el objetivo en una sede que está en buen nivel. Yo llevo un año al mando de la selección, cambiamos algunos detalles y no encontré resistencia. Ahora toca celebrar los resultados", afirmó Frank Dacal.

¡El Perú en lo más alto!

Daniela Macías (en individuales), Brayan Roque (en individuales), Danica Nishimura (en dobles y mixtos), Daniel Latorre (en singles y dobles), Ian Moromisato (singles, dobles y mixtos), Talli Chomchey y las hermanas Munar (en dobles) triunfaron desde el recinto que fue remodelado para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019.

"Estoy contenta de haber defendido mi título en singles y en dobles. El coliseo está en buenas condiciones y eso permitió que nosotros podamos realizar una buena actuación. Perú demostró estar en un nivel muy bueno", resaltó Daniela Macías, quien también buscará su clasificación a Tokio 2020.

Tras la gestión que realizó la Federación Deportiva Peruana de Bádminton (FDPB) con el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y el Proyecto Especial Legado Lima 2019, más de 90 deportistas compitieron en un recinto de primer nivel, el cual se ajusta a los estándares que exige la Federación Internacional de Bádminton.

En el marco de la reactivación de competencias, el Polideportivo 2 acogerá el Campeonato Nacional Juvenil de Bádminton y Parabádminton, del sábado 26 al miércoles 30 del presente mes.

Con información de AFP.