Paula Dapena, que se negó a homenajear a Maradona, es amenazada de muerte

Hace algunos días, la futbolista Paula Dapena acaparó todas las páginas de Internet por negarse a respetar el minuto de silencio antes de jugarse el partido que iba a protagonizar su equipo, el Viajes EntreRías Fútbol Femenino, como forma de homenajear el fallecimiento del astro argentino Diego Armando Maradona.

La deportista prefirió dar la espalda a las cámaras durante el reconocimiento como una forma de expresar su rechazo por las incidencias del 'Pelusa' fuera de las canchas. Sin embargo, la joven nunca pensó que su decisión iba a provocar que aficionados del difunto jugador la iban a amenazar de muerte.

Paula, durante una entrevista con EFE, reconoció que "no lo esperaba" y que no estará escondidas mientras siga recibiendo múltiples mensajes en sus redes sociales. "Está siendo agobiante, pero lo volvería a hacer una y mil veces", agregó.

P: Los homenajes a Maradona se venían sucediendo desde su muerte. ¿Cuándo decide hacer ese gesto?

R: El sábado, cuando íbamos a coger el autobús para ir a jugar contra el Deportivo, una compañera de mi equipo me comenta que la Federación Española había acordado un minuto de silencio por Maradona. Yo ya le dije que me negaba rotundamente a hacerlo.

Y antes del partido se lo dije a todo el equipo. Creo que nadie me tomó en serio, pero cuando la árbitra nos avisó del minuto del silencio ya se lo dejé claro. Me giré y me senté en el suelo.

P: ¿Por qué toma esa decisión?

R: Tengo mis ideales propios, creo que para ser jugador y buen deportista tienes que tener valores por encima de tu fútbol. Maradona era un maltratador, no nos podemos olvidar de eso. Yo no critico que Maradona se haya drogado. No. Hay muchos futbolistas, cantantes, actores, actrices que lo han hecho, pero ahí se están haciendo daño a sí mismos.

En el momento en el que pasas la línea para hacerle daño a otras personas es cuando yo ya no los considero unos referentes.

P: Y la imagen se hizo viral.

R: El domingo por la mañana me levanté con muchos mensajes de apoyo y de cariño. Pero en cuanto la noticia salió de España y llegó a Italia y Sudamérica ya empecé a recibir amenazas, incluso algunas de muerte. Y no solo yo. Algunas compañeras que me habían mostrado su apoyo en Instagram también fueron amenazadas y acosadas.

P: ¿Has sentido miedo? ¿Lo volverías a hacer?

R: Sí, claro. Una y mil veces más. He hecho capturas para intentar denunciar esas amenazas, pero no me van a callar. Lo he hecho convencida porque tengo mis ideales. No me van a callar.

P: ¿Es el fútbol un deporte machista?

R: Sin duda. Muchísimo. Creo que es el deporte más machista de todos tanto en igualdad entre equipos masculinos y femeninos como en insultos. No lo entiendo. Ahora ya no hay tantos comentarios, pero antes era habitual escuchar: "Vete a fregar", "Limpia la cocina y deja el balón" o "El fútbol femenino ni es fútbol ni es femenino".