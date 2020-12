Claudio Pizarro responde sobre Gianluca Lapadula: "¿Perú es plato de segunda mesa?"

Han transcurrido muchos días desde que Perú jugó la tercera y cuarta fecha de las Clasificatorias Qatar 2022, siendo la participación de Gianluca Lapadula con la camiseta ‘Blanquirroja’ lo que generó mucho revuelo en la prensa deportiva local e internacional.

Con la aprobación de Ricardo Gareca, el delantero se puso a la espalda la 'Bicolor' y jugó en las última contra la selección de Argentina.

A pesar de no lograr anotar y que la Selección Peruana no atraviesa un buen momento en el balompié, Lapadula se ganó el aplauso de muchos seguidores de la ‘Bicolor’, pues ven que el deportista lo ha dejado todo en la cancha, pese al poco tiempo que le dieron.

Al respecto, quien parece no estar muy conforme con su inclusión en el equipo es Claudio Pizarro. El exdelantero de la selección peruana manifestó en una reciente entrevista que el atacante de la Serie A vio como segunda opción a la ‘Blanquirroja'.

"Me vas a meter en problemas… Yo lo he conversado anteriormente y para mí, hay una cosa. Sí lo pude ver. Yo creo que él fue un jugador que cuando se le convocó a la selección o había la intención de convocarlo, él dijo que no quería venir, ¿Estoy en lo correcto?", precisó Pizarro para el programa ‘Más vale tarde’ de Latina.

Mathías Brivio, quien lo entrevistó, le dijo que era correcto lo que decía, porque Gianluca Lapadula esperaba el llamado de la Selección Italiana. Después de escuchar eso, Claudio Pizarro refirió lo siguiente: "Entonces, ¿Perú es plato de segunda mesa?".

Es importante indicar que Gianluca Lapadula hizo su debut oficial con la selección peruana en la derrota ante Chile por 2-0 en Santiago. Se espera que, para el próximo encuentro, el ‘Bambino’ vuelva a ser considerado e incluso podría hacer dupla en ataque con Paolo Guerrero.