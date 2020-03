Cristiano Ronaldo en cuarentena por posible caso de coronavirus [VIDEO]

Cristiano Ronaldo pasa por un mal momento a raíz de los nuevos casos de coronavirus confirmados en el mundo. Según los medios internacionales como Telemundo, el crack del fútbol internacional se encuentra en cuarentena en su casa de Madeira, Portugal, por una posible sospecha de contagio de coronavirus.

El caso del jugador se produjo a raíz del contacto que mantuvo con Daniele Rugani, uno de los compañeros de CR7 en la Juventus, quien dio positivo ante el virus que se está esparciendo en el mundo, provocando que los mandatarios tomen radicales medidas para poner un alto a su avance.

Cristiano Ronaldo no puede regresar a Italia

El confinamiento y la decisión del Gobierno de Italia han provocado que el jugador no pueda regresar al país en el que actualmente radica. Como se recuerda, el ex integrante del Real Madrid el pasado 9 de marzo visitó a su mamá; sin embargo, las autoridades no le permitieron viajar, debido a las restricciones impuestas en ese país a causa del brote COVID-19.

"Cristiano Ronaldo no se ha presentado a entrenar y permanece en Madeira a la espera de los acontecimientos con la actual emergencia sanitaria", confirmó la Juventus, citada por el diario deportivo As.

Según los medios internacionales, el jugador podría pedir un permiso especial para continuar con sus entrenamientos en los próximos días; sin embargo, tendría que confirmar que está libre de la presencia de la enfermedad.