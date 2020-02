Wuhan: Médico que pospuso su boda para atender casos de coronavirus falleció por enfermedad

El coronavirus continúa cobrando víctimas en China, debido a que recientemente los médicos internacionales informaron que un médico que pospuso su boda para ayudar a los pacientes diagnosticados con la enfermedad en Wuhan, terminó contagiado y falleció el 20 de febrero.

Se trata de Peng Yinhua, considerado como un héroe a sus cortos 29 años, convirtiéndose en una de las personas más jóvenes en fallecer por la enfermedad tras atender cientos de casos y ayudar a las personas infectadas en la zona devastada.

Yinhua estuvo desde el hallazgo de los primeros casos de coronavirus en Wuhan, tratando a los pacientes infectados de la ciudad. Durante la cuarentena, la cifra de enfermos aumentó significativamente y, tras ver la gravedad del asunto, tuvo que posponer su boda para dedicarse a combatir este virus, que hasta el momento ha cobrado la vida de más de 2 mil personas en el país asiático, según confirmó People's Daily China.

